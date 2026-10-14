Bitlis\'te 113 özel güvenlik görevlisine KAAN uygulaması kapsamında eğitim verildi

Bitlis'te 113 özel güvenlik görevlisine KAAN uygulaması kapsamında eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KAAN Uygulaması kapsamında, Bitlis Eren Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarındaki 113 özel güvenlik görevlisine eğitim düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.
Bitlis Eren Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında görev yapan 113 özel güvenlik görevlisine, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması kapsamında eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında görev yapan 113 özel güvenlik görevlisine yönelik KAAN Uygulaması kapsamında eğitim düzenlendi.
Kaynak: AA
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