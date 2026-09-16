Bitlis\'te 232 okul bahçe görevlisi güvenlik için göreve başladı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, eğitim öğretim yılının başlamasıyla kentte 232 okul bahçe görevlisinin göreve başladığını belirtti.

Karakaya, İlköğretim Haftası dolayısıyla TOBB Milli İrade İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Derslikleri dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Karakaya, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, şube müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Karakaya, AA muhabirine, eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Kent genelindeki 739 okulda yeni döneme başladıklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin huzur ve güvenliğini birinci derecede önemsiyoruz. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte koordinasyonunda ilimizde 232 okul bahçe görevlisi göreve başladı. Bu arkadaşlarımız özel güvenlik sertifikasına sahip olup, okul yönetimiyle okullarımızın güvenliğine ve huzuruna katkı sağlayacaklar. Bunun dışında öğrencilerimizin öncelikle akademik yönden en iyi şekilde yetişmelerini, çağın gereği olan teknolojiye ve bilgiye sahip olmalarını, manevi ve milli değerlerimiz noktasında iyi yetişmelerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerle donanım kazanmalarını çok arzu ediyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor."

Ülkenin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını vurgulayan Karakaya, bu başarıların kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Çocukların her alanda daha başarılı olması için çaba gösterdiklerini ifade eden Karakaya, "Okul ve dersliklerle eğitim altyapımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Öğretmenlerimizin gayretiyle, velilerimizin ve öğrencilerimizin çalışmalarıyla eğitim standartlarımızı yükseltmek ve çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gayretlerimiz devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Karakaya'ya, Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal eşlik etti.