Bitlis'te 600 öğrenciye yüzme kursu veriliyor

Bitlis'te düzenlenen yüzme kursunda 600 öğrenciye eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce öğrencilere yönelik yüzme kursu açıldı.

Kapalı yüzme havuzunda düzenlenen kursta, 6 eğitmen ve 3 cankurtaranla öğrencilere yüzme teknikleri öğretiliyor.

Yüzme eğitmeni Emre Can Zorlu, yaptığı açıklamada, kursa 4-18 yaş grubundaki 600 öğrencinin katıldığını söyledi.

Kursun 31 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Zorlu, "Önceliğimiz temel eğitim. Bu kapsamda suya alışma, su üstünde durma tekniklerini öğretiyoruz. Öğrencileri yaş gruplarına göre ayırdık. Her yaş grubuna ve her öğrencinin eğitsel durumuna göre suda kalma eğitimleri veriyoruz. Çocukların can güvenliğini sağlıyoruz. Eğitimlerimiz hiçbir aksama olmadan devam ediyor." dedi.