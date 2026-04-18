Bitlis'te "Anadolu Şehit Aileleri Vakfı" şubesi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te "Anadolu Şehit Aileleri Vakfı" şubesi açıldı

Bitlis\'te "Anadolu Şehit Aileleri Vakfı" şubesi açıldı
18.04.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis'te Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan paylaşıma göre, Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler için dua edilen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, AŞAV şubesinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Karakaya, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirterek, Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Konuşmaların ardından yapılan açılışa, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Anadolu Şehit Aileleri Vakfı' şubesi açıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:53:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te "Anadolu Şehit Aileleri Vakfı" şubesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.