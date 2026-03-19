Bitlis'te Bayramlaşma Programı - Son Dakika
19.03.2026 19:58
Bitlis Valisi Karakaya, bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bitlis Valiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın ev sahipliğinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Karakaya, "Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
