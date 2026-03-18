Bitlis'te Çığ ve Heyelan Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Çığ ve Heyelan Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

18.03.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te çığ ve heyelanlar yolları kapattı, ekipler uzun çalışmalarla ulaşımı yeniden sağladı.

BİTLİS'te etkili olan yağışların ardından meydana gelen çığ ve heyelanlar, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan köy yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Hizan ilçesi Örgülü köy yoluna düşen çığ, ulaşımın bir süreliğine durmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı. Yoğun çalışmalar sonucu çığ temizlenip yol yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında Hizan'a bağlı Karlıtepe köy yolunda da ekipler tarafından temizlik çalışması yapıldı. Kardan kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Bitlis merkeze bağlı Ayrancılar köyü yolunda ise yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapatırken, bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle temizlik yaptı. Saatler süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelan anı, cep telefonuyla görüntülendi. Yetkililer kış aylarında kırsal bölgelerde çığ ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’nun harekat fotoğrafı tartışma tarattı Netanyahu'nun harekat fotoğrafı tartışma tarattı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
14:11
“Ragnar“ İstanbul’da Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz
"Ragnar" İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:22
Netanyahu’nun suikast listesi Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 14:37:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.