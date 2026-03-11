Bitlis\'te Ebru ve Hat Sergisi Açıldı

Bitlis'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında açılan sergide usta öğretici ve kursiyerlerin hazırladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vali Ahmet Karakaya, açılışını gerçekleştirdiği sergiyi gezerek eserleri inceledi, çalışmalarla ilgili kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

Bu tür etkinliklerin geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirten Karakaya, sergiyi düzenleyenlere teşekkür etti.

Serginin açılışına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu katıldı.