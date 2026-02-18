Bitlis'te Emniyet Personeline Anasınıfı Açıldı - Son Dakika
Bitlis'te Emniyet Personeline Anasınıfı Açıldı

18.02.2026 20:35
Bitlis'te emniyet personelinin çocukları için Ay Yıldız Anasınıfı hizmete girdi.

Bitlis'te emniyet personeli çocuklarına yönelik anasınıfı hizmete başladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Milli Eğitim ve Emniyet müdürlükleri arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Bu kapsamda müdürlük binasında Ay Yıldız Anasınıfı'nın açıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle sürdüren personelimizin her zaman yanında olmaya devam ediyor, onların en kıymetlileri olan evlatları için güvenli, sıcak ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, uzman eğitimciler eşliğinde gelişimlerini destekleyecek bu anlamlı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güvenliyiz."

Kaynak: AA

