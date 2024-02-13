Bitlis Valiliği, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinlikleri 4 gün süreyle yasakladı

Bitlis Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak ve benimsetmek için yapılan basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma gibi eylemlerin düzenlendiği belirtildi.
Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, bu itibarla, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bitlis sınırları içinde 13 Şubat saat 00.01'den 16 Şubat saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemleri ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümlerince yasaklanmıştır.
Yine aynı tarihler arasında ilçelerimizden ve çevre illerden bireysel veya toplu şekilde ilimiz güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konu veya benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel ve toplu çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."
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