Bitlis'te Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği düzenlendi

Bitlis Bebek ve Çocuk Kütüphanesi tarafından düzenlenen '1'nci Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak ve internet bağımlılığını azaltmak amaçlandı. Farklı okullardan gelen öğrencilerin kıyasıya yarıştığı sokak oyunları yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

16.05.2024 15:42
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Bitlis'te 'Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği' düzenlendi

BİTLİS - Bitlis Bebek ve Çocuk Kütüphanesi tarafından '1'nci Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği' düzenlendi.

Düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konser ile başladı. Sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek, yaşatmak ve çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Kütüphane bahçesinde farklı okullardan gelen öğrenciler düzenlenen sokak oyunları yarışmalarında kıyasıya yarışırken, aileleri ve öğrenci arkadaşları da kendilerine destek oldu.

Bitlis Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Sorumlusu Dilek Arman, amaçlarının internet, tablet ve telefon bağımlılığını azaltmak olduğunu söyledi. Arman, "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak birincisini gerçekleştirmiş olduğumuz Geleneksel Sokak Oyunları Şenliğimizi bugün yapmış bulunmaktayız. Şenliğimizin amacı; internet bağımlılığını en aza düşürmek, tablet ve telefon oranını düşürmek, çocuklarımızı mahalleye ve sokaklara yeniden çıkarabilmek. Farkındalık oluşturmak adına şenliğimizin diğer bir amacı ise kitap alışkanlığını ve kültürünü tekrar yaşatabilmek, sürekli okuyan bir nesil yetiştirebilmektir. Şenliğimizin içeriğinde çuval, yumurta taşıma, yoğurt yeme yarışı, unda pinpon topunu çıkarma ve balonla bardak taşıma gibi kategorilerle yarışmalar düzenleyip dereceye girenlere ödüllerini takdim ettik. Sonrasında ise jimnastik gösterileri ile şenliğimizi tamamladık" dedi.

Kaynak: İHA

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