Bitlis\'te JÖH birlikleri teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor

Bitlis'te huzur ve güven ortamının devamı için yoğun kar ve soğukta görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Bitlis-Baykan kara yolu ile Sehi Ormanları mevkisinde yer alan 2015 rakımlı Gazi Üs Bölgesi'nde görev yapan JÖH birlikleri, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı'nın koordinasyonunda, çetin kış şartlarında da operasyonlara ara vermiyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsalda, dağların zirvesinde, yamaçlarda, ormanlık ve çalılık alanlarda arazi arama tarama faaliyetini yürüten jandarma özel harekatçılar, dondurucu soğuğa rağmen düzenledikleri operasyonlarla teröristlere geçit vermiyor.
Kış şartlarına uygun kıyafetleri, milli silahlarla bölgede terör örgütüne ve her türlü yasa dışı faaliyete karşı mücadelesini sürdüren JÖH birlikleri, bu çalışmalarıyla bölgenin huzur ve güvenini sağlıyor.
Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı 1. JÖH Bölük Komutanı, AA muhabirine, kendilerine tevdi edilen her türlü vazifeyi başarmanın azim ve kararlılığında olduklarını söyledi.
Hiçbir arazi ve hava şartının görevlerini yapmalarına engel olmadığını vurgulayan bölük komutanı, "Komutanlarımızın sevk ve idaresinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar inançla mücadeleye devam edeceğiz. Mümtaz Türk milletine saygılarımızı arz ediyoruz." dedi.??
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