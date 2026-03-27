Bitlis'te Kar Temizliği İçin Vinci Kullanıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Kar Temizliği İçin Vinci Kullanıldı

Bitlis\'te Kar Temizliği İçin Vinci Kullanıldı
27.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te bir tekstil fabrikası, çatısındaki 2 metrelik karı vincin aparatıyla temizledi.

Bitlis'te bir tekstil fabrikasının çatısında biriken yaklaşık 2 metrelik kar, vince takılan aparatla temizlendi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaların çatısında biriken karlar, çatılara ve güneş enerjisi panellerine zarar verdi.

İş yerlerinin çatısında biriken karları temizlemek için farklı yöntemlere başvuran bir fabrika sahibi, kiraladığı vincin ucuna demir ve plastikten aparat yaptırdı.

Yaklaşık 2 metreyi bulan ve insan gücünü aşan çatıdaki kar, vince takılan aparat yardımıyla temizlendi.

Tekstil fabrikası yetkilisi Maşallah Sarı, basın mensuplarına, kentte bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Yoğun kar yağışından dolayı çatının temizliğini insan gücüyle yapamadıklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Çatıyı insan gücüyle temizlemeyince vince bir aparat sistemi taktık. Kar kalınlığı 2 metre dolaylarında. Vince taktığımız aparatla çatıdaki karları o şekilde temizledik. Çatıdaki mevcut güneş panellerimizin tamamı kardan zarar görmüş. Yoğun kar yağışından dolayı bu yıl çatıyı ikinci kez temizliyoruz. Umarım bundan sonraki kar yağışı bu kadar etkili ve zarar verecek bir düzeyde olmaz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Temizliği İçin Vinci Kullanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney'in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:01:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Temizliği İçin Vinci Kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.