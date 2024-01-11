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Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan arıcı kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan arıcı kurtarıldı

Bitlis'in Sarpkaya köyü civarında arılarını almak için yola çıkan bir arıcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan 24 saatlik çalışma sonucunda arıcı kurtarıldı.

Bitlis\'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan arıcı kurtarıldı
11.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:08
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Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan arıcı, ekiplerin 24 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hebasından yaptığı bilgilendirmede, il merkezine bağlı Sarpkaya köyü civarındaki arılarını almak için bölgeye giden kişi, yoğun kar ve tipi nedeniyle aracıyla mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı.

Ekiplerce yürütülen 24 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA
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