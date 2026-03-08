Bitlis’te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Bitlis’te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

08.03.2026 11:35
Bitlis'te kar yağışı 300 köy yolunu kapattı, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Özel idare çalışmalar yapıyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 300 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler, araçlar, yön levhaları ve iş yeri tabelaları kar altında kaldı. Kentteki kar kalınlığı ise 1 metreyi buldu.

Kentte dün başlayan ve gece saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi aştı. Yağış sonrası kentteki tek katlı evler, araçlar, yön levhaları ve iş yeri tabelaları kar altında kaldı. Kardan kapanan 300 köy ve mezra yolunun açılması için İl Özel İdaresi 90 personel, 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kent merkezinde ise Karayolları ve belediye ekipleri ana arterler ile ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Meteoroloji yetkilileri, gün içerisinde hava sıcaklığının eksi 6 ile eksi 7 derece olmasını beklediklerini belirtirken, yetkililer, vatandaşları buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

