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Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te 2 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonucunda 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri ise don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
06.01.2024 - 14:40,  Güncelleme: 14:42
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BİTLİS'te 2 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı merkezde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Kar nedeniyle 60 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı sonrasında 60 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte özellikle gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA
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