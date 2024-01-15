Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı

BİTLİS'te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 240'ı ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 45 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Cuma günü başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 80 santime ulaştı, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi geçti. Kar nedeniyle kent genelinde 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla 240 köy yolu ulaşıma açıldı. 25 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, çalışmaların 10 ayrı şantiyede konuşlandırılan 45 iş makinesi ve 80 personelle sürdürüldüğünü söyledi. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ilıcak köyünde sürdürülen yol açma çalışmalarını takip eden Aşit, kapalı olan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Aşit, "Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Kapanan yolları en kısa sürede ulaşıma açılacaktır. Hafta sonu dahil olmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık. Köylerimizin yollarının yüzde 90'ını açmış bulunmaktayız. Yolların tamamını akşam saatlerine kadar ulaşıma açmış olacağız. 300 köy ve 294 mezramız var. Bu mezralarımız da dahil olmak üzere 2 bin 335 kilometre yolu açmış bulunmaktayız. Geçen yıl 30 bin kilometreye yakın yol açtık. Kar yağışı bu şekilde devam ederse bu yıl da geçen yıl ki rakama ulaşabiliriz" dedi.

'ASILSIZ İHBARLARLARDA AZALIŞ VAR'

Asılsız ihbarlarda bir azalmanın olduğuna dikkat çeken Aşit, "Yine de geliyor. Ancak biz de bunları teyit ediyoruz. Geçmiş dönemlerde oldukça fazlaydı. Ancak son 2 yıldır vatandaşlarımız gerek medya üzerinden gerekse muhtarlarla yaptığımız yüz yüze görüşmelerimizden sonra artık bu konuları en aza indirmiş durumdayız. Çok fazla asılsız ihbar almıyoruz" diye konuştu.