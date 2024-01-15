 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı

Bitlis'te devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 240'ı ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 45 iş makinesi ile çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karla mücadele ekipleri, köy yollarının tamamını akşam saatlerine kadar ulaşıma açmayı hedefliyor.

Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı
15.01.2024 - 12:38,  Güncelleme: 12:42
Abone Ol

BİTLİS'te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 240'ı ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 45 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Cuma günü başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 80 santime ulaştı, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi geçti. Kar nedeniyle kent genelinde 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla 240 köy yolu ulaşıma açıldı. 25 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, çalışmaların 10 ayrı şantiyede konuşlandırılan 45 iş makinesi ve 80 personelle sürdürüldüğünü söyledi. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ilıcak köyünde sürdürülen yol açma çalışmalarını takip eden Aşit, kapalı olan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Aşit, "Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Kapanan yolları en kısa sürede ulaşıma açılacaktır. Hafta sonu dahil olmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık. Köylerimizin yollarının yüzde 90'ını açmış bulunmaktayız. Yolların tamamını akşam saatlerine kadar ulaşıma açmış olacağız. 300 köy ve 294 mezramız var. Bu mezralarımız da dahil olmak üzere 2 bin 335 kilometre yolu açmış bulunmaktayız. Geçen yıl 30 bin kilometreye yakın yol açtık. Kar yağışı bu şekilde devam ederse bu yıl da geçen yıl ki rakama ulaşabiliriz" dedi.

'ASILSIZ İHBARLARLARDA AZALIŞ VAR'

Asılsız ihbarlarda bir azalmanın olduğuna dikkat çeken Aşit, "Yine de geliyor. Ancak biz de bunları teyit ediyoruz. Geçmiş dönemlerde oldukça fazlaydı. Ancak son 2 yıldır vatandaşlarımız gerek medya üzerinden gerekse muhtarlarla yaptığımız yüz yüze görüşmelerimizden sonra artık bu konuları en aza indirmiş durumdayız. Çok fazla asılsız ihbar almıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aşit, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 13:56:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement