Bitlis\'te 265 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapanmıştı, çalışmalar sonucunda tekrar ulaşıma açıldı

BİTLİS'te geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışıyla kapanan 265 köy yolu, yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerinde geçen hafta cuma günü başlayan ve hafta başına kadar süren kar yağışıyla 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi, 80 personelle karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kardan kapanan tüm yolları ulaşıma açarken, bugün son olarak, kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu Hizan ilçesi Kartepe köy yolunda çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışından dolayı Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından köy yollarında karla mücadele çalışması aralıksız devam etmektedir. Bugün de son olarak kapalı bulunan Hizan Karlıtepe köyü yolunda yol açma çalışmaları başlatıldı. Karlıtepe köyü yolunda 23 iş makinesi 5 personelle karla mücadele çalışması sürdürülmektedir. Yer yer kar kalınlığı 2,5-3 metreyi bulmaktadır. Gün içerisinde yolumuzu açık hale getireceğiz" dedi.