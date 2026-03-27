Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 3 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
İl genelinde 3 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Kar Yağışı Yolları Kapattı - Son Dakika
