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Bitlis'te Karayolları Ekipleri Kar Küreme Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Bitlis'te Karayolları Ekipleri Kar Küreme Çalışması Başlattı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Karayolları 118. Şube Şefliği ekipleri, ana yollarda kar küreme çalışması yaparak sürücülerin olumsuz durumlarla karşılaşmaması için önlem aldı.

Bitlis\'te Karayolları Ekipleri Kar Küreme Çalışması Başlattı
04.01.2024 - 22:01,
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Bitlis'te Karayolları ekipleri, etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme çalışması başlattı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Karayolları 118. Şube Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için ana yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Sürücülerin olumsuz durumla karşılaşmaması için Bitlis çevre yolunda, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkisinde çalışma yapan ekipler, araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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