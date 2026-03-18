Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

18.03.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'teki karla mücadele ekipleri, 5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen köy yollarını açıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, metrelerce karın bulunduğu yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin zorlu ve engebeli coğrafyasında kesintisiz ulaşım için mart ayında da mesai yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu il merkezine bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunu açmak için çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez şantiye şefi Nail Aşit, basın mensuplarına, il merkezine bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 8 kilometre olan yüksek rakımdaki köy yolunda kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığını belirten Aşit, şöyle konuştu:

"Yolu yarına kadar açmayı planlıyoruz. Yurdumuzun bazı yerlerinde bahar mevsimi yaşanırken, biz mart ayının sonlarına doğru halen karla mücadeleye devam ediyoruz. Bu da coğrafyamızın güzelliğidir. Orada insanlar denize girerken biz burada karla mücadele ediyoruz. Ulaşılmayan yer, açılmayan köy yolu kalmayacaktır. Bu konuda tüm arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır."

Aşit, karla mücadele çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya, kurumun yetkililerine ve sahada çalışan personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:21
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:29:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.