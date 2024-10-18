Bitlis'te Kültür ve Turizm Kongresi - Son Dakika
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Bitlis'te Kültür ve Turizm Kongresi

Bitlis\'te Kültür ve Turizm Kongresi

Bitlis Eren Üniversitesi, 23 ülkeden 500 akademisyenin katıldığı 15. Kültür Turizm Kongresi'ni düzenledi.

18.10.2024 16:16
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Bitlis Eren Üniversitesi tarafından 15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi düzenlendi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan kongreye, 23 ülkeden 500 akademisyen katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesinin turizm ihtisas özelliğine kavuşmasının bölge için önemli olduğunu söyledi.

Turizmin önemine değinen Karakaya, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık rutin gündelik hayatın dışında yeni şeyler, konular öğrenmek, yeni insanlar tanımak için dünyanın dört bir tarafını geziyor. Turizm faaliyetleri aslında ortak bir dünya medeniyeti oluşturma yönünde ilerliyor. Gerçekten Bitlis, tarih, kültürel doku ve her alanda çok büyük zenginliklere sahip. Bu güzelliklerin işlenerek ortaya çıkarılması gerekiyor."

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yedi bin yıllık tarihi olan Bitlis'in bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.

Tanğlay, "Turizmin gelişmesi için üniversitemize çok görev düşüyor. Belediye ve Valilik olarak turizm şirketlerinin rotasına Bitlis'i eklemek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bitlisi hak ettiği yere taşıyacağız." diye konuştu.

Önemli bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da "500 katılımcı, 140 bildiri ile kongreye geldi. 23 ülkeden uzmanlar ve kültür turizm alanındaki hocalar, akademisyenler yer aldı. Akademik açıdan oldukça önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Kongreye Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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