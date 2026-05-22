Bitlis\'te Mayıs\'ta Karla Mücadele

Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde mayıs ayının son günlerinde de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in en yüksek rakımlı bölgelerinden Sarpkaya köyü yolunda çalışma yürütülüyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın güvenli sağlanması amacıyla fedakarca çalışan karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı zorlu coğrafyada söz konusu yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.