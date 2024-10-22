Bitlis'te Mevsimin İlk Kar Yağışı

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Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı araçları ve sokakları beyaza bürüdü. Her yıl kasım ayı gibi başlayan kar yağışı özellikle Rahva bölgesinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerde daha da etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı ve soğuk havanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.