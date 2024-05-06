Tatvan'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatvan'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Tatvan\'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen öğretmenler arası futbol turnuvası başladı. Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya ilçedeki okullardan 48 takım katıldı. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini ve etkinliğin yaklaşık 1 ay süreceğini belirtti. Turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

06.05.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen öğretmenler arası futbol turnuvası başladı.

Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya ilçedeki okullardan 48 takım katıldı.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Fuar Mahallesi'ndeki halı sahada başlayan turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Etkinliğin yaklaşık 1 ay süreceğini belirten Uludağ, "Turnuvayı ilçedeki spor aktivitelerine katılımı artırmak ve öğretmenler arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenliyoruz. Bu turnuvaya ilçemiz genelindeki 48 okulumuzdan 350 öğretmen katıldı. Turnuvada dereceye giren takımları ödüllendirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, Tatvan, Bitlis, Uludağ, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine ilk yorum
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım İkinci yarı başladı Canlı anlatım! İkinci yarı başladı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement