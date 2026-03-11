Bitlis'te Otobüste Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Otobüste Skunk Ele Geçirildi

Bitlis\'te Otobüste Skunk Ele Geçirildi
11.03.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te durdurulan otobüste bir yolcunun valizinde 4.8 kg skunk bulundu, şüpheli tutuklandı.

BİTLİS'te polisin durdurduğu yolcu otobüsündeki bir yolcunun valizinde, 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüste yapılan detaylı aramada, bir yolcuya ait valizde 18 parça halinde 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Otobüste Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı
Kadıköy’de trafikte dehşet, kamyonet şoförüne demir çubukla saldırdılar Kadıköy'de trafikte dehşet, kamyonet şoförüne demir çubukla saldırdılar
Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı
Witfkoff: Putin, Trump’a İran’la bilgi paylaşılmadığını söyledi Witfkoff: Putin, Trump'a İran'la bilgi paylaşılmadığını söyledi
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 17:03:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Bitlis'te Otobüste Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.