Bitlis\'te Otobüste Skunk Ele Geçirildi

BİTLİS'te polisin durdurduğu yolcu otobüsündeki bir yolcunun valizinde, 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüste yapılan detaylı aramada, bir yolcuya ait valizde 18 parça halinde 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.