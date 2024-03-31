Bitlis'te sağlık ekipleri, hastanelerde yatan hasta ve yaşlıları okullara götürerek oy kullanmalarını sağlıyor.
Bitlis'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavi gören 68 yaşındaki Hasan Akıntürk'ü ambulansla oy kullanacağı Tatvan İMKB İlkokulu'na götürdü.
Sağlık ekiplerince okula sedye ile taşınan Akıntürk, 1147 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Sağlık ekiplerine teşekkür eden Akıntürk, tekrar ambulansa taşınarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bitlis UMKE sorumlusu paramedik Gökhan Kunut, gazetecilere, UMKE olarak İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekinci'nin koordinesinde kentteki hastanelerde yatan hastaları oy kullanmaları için ilgili yerlere götürdüklerini söyledi.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde yatan 68 yaşındaki KOAH hastası Hasan Akıntürk'ü oy kullanması için Tatvan'a getirdiklerini anlatan Kunut, oyunu kullanan Akıntürk'ü tedavisinin devamı için tekrar hastaneye götüreceklerini belirtti.
Ahlat ilçesinde de Tunus Mahallesinde yaşayan ve iki ayağında kırık olan Fatma Celiloğlu, ekipler tarafından evinden alınarak ambulansla oy kullanacağı Çağrı Bey İlkokuluna götürüldü.
Burada oy kullanma işlemini gerçekleştiren Celiloğlu, ekipler tarafından tekrar evine bırakıldı.
Sağlık personeli Erkan Durak, sabah 07.00'den itibaren göreve başladıklarını belirterek, "Evde sağlık hizmetlerine kayıtlı olan yatağa bağımlı hastalarımızın oy kullanmaları için sandık başına nakil işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde oy kullandıktan sonra da tekrardan evine nakil işlemlerini yapıyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Sağlık Ekipleri Hastaları Oy Kullanmaları İçin Okullara Götürüyor - Son Dakika
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Başkan Yılmaz, oy kullanırken seçimleri kazanıp halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
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