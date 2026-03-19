Bitlis\'te Trafik Denetimleri Artırıldı

BİTLİS'te polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından 'Kemeri tak, bayram sensiz olmaz' mottosuyla başlatılan, trafik denetimlerini artırdı. Kent genelinde sürdürülen uygulamaların bayramda da devam edeceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bitlis-Diyarbakır kara yolu üzerindeki uygulama noktasında araçları durdurup, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Denetime katılan Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Uğur Altuntaş, halkın bayramını kutlayarak, artan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Altuntaş, 2026 yılında 56 ekip ve 137 personelle görev yaptıklarını ifade ederek, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

'BAYRAM SENSİZ OLMAZ'

İçişleri Bakanlığı'nın 'Kemerini tak, bayram sensiz olmaz', 'Hızını düşür, bayram sensiz olmaz' ve 'Yola odaklan, bayram sensiz olmaz' mottolarını hatırlatan Altuntaş, bu mesajları broşürlerle halka ulaştırdıklarını da ifade etti. Emniyet kemerinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Altuntaş, çocuklara boyama kitabı hediye edip, küçük yaşta trafik bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bayram süresince arifeden son güne kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Altuntaş, sürücülerden hızlarını düşürmelerini, emniyet kemeri takmalarını ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamalarını istedi.