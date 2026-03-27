Bitlis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

BİTLİS'te polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 12 adrese eşzamanlı olarak düzenlenen ve özel harekat polislerinin destek verdiği baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında bin 321 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 113 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 63 gram metamfetamin ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüphelidan 10'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.