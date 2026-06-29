Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 502 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mide ve bağırsağında 502 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgen ve tomografilerde, mide ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 62 parça halinde 502 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.