Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 502 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 502 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi

29.06.2026 14:25
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Tatvan'da mide ve bağırsağında 502 gram sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mide ve bağırsağında 502 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgen ve tomografilerde, mide ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 62 parça halinde 502 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tatvan, Bitlis, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 502 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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