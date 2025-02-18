Bitlis\'te Yabancı Uyruklu Şüphelilerin Midesinde Afyon Sakızı Bulundu

Güncel

BİTLİS'te yol kontrolü sırasında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin çekilen röntgenlerinde, midelerinde 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edildi. Yutulan 96 kapsül, tıbbi müdahale ile çıkarıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkezde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, gözaltına alındı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile 2 şüphelinin midesinden paketlenerek yutulan 96 kapsül içerisinde 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıktı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.