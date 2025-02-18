Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkezde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, gözaltına alındı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile 2 şüphelinin midesinden paketlenerek yutulan 96 kapsül içerisinde 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıktı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Yabancı Uyruklu Şüphelilerin Midesinde Afyon Sakızı Bulundu - Son Dakika
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