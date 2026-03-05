Bitlis'te Yeşilay Haftası Etkinlikleri Başladı

Bitlis'te Yeşilay Haftası dolayısıyla etkinlikler yapılıyor.
Bitlis Yeşilay Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinliklerle kutlanıyor.
Tatvan Yaşam Alış Veriş Merkezi'nde kurulan stantta, Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı.
Bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara bilgi veren ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.
