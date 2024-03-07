Bitlis'te Yeşilçam Nostaljisi Konseptli Kafe İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Yeşilçam Nostaljisi Konseptli Kafe İlgi Görüyor

Bitlis\'te Yeşilçam Nostaljisi Konseptli Kafe İlgi Görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe, sinema yıldızlarının posterleriyle dikkat çekiyor. Kafe işletmecisi Fırat Kılıçlı, müşterilere Yeşilçam ruhunu yaşattıklarını belirterek, haftanın iki günü nostalji gecesi düzenlediklerini ve insanların burada mutlu olduklarını söyledi.

07.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe ilgi görüyor.

Sinema yıldızlarının posterleriyle süslenen kafeye gelenler, hem nostaljik eşyaları inceliyor hem de fotoğraf çektiriyor.

Kafe işletmecisi Fırat Kılıçlı, iş yerinin her yerini sanatçılarının fotoğraflarıyla ve film kareleriyle kaplayarak, müşterilere Yeşilçam ruhunu yaşattıklarını söyledi.

İş yerini kısa bir süre önce açmalarına rağmen vatandaşın ilgisini gördüklerini ifade eden Kılıçlı, şöyle konuştu:

"Yeşilçam'ın ruhuna yakışacak bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca haftanın iki günü nostalji gecesi düzenliyoruz. Eski zamanlara sürekli özlem duyuyordum. Bu nedenle memleketim Tatvan'da böyle bir iş yeri açtım. Burayı açtığımız günden bu yana insanlar geliyor ve görünce mutlu oluyorlar. Çay ve kahve içtikten sonra fotoğraf ve video çekiyorlar. Amacımız burayı daha geliştirerek ileriye götürmek. Nostalji oluşturduk ve Yeşilçam film kareleriyle duvarlarımızı süsledik. Buraya gelen misafirler, eski şarkıları dinlemekten ayrı bir keyif alıyor. İnsanların burada mutlu olduklarını görünce, biz daha çok mutlu oluyoruz."

Kaynak: AA

Bitlis, Tatvan, Gastronomi, Sanat, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Yeşilçam Nostaljisi Konseptli Kafe İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:34 İsveç, resmen NATO’nun 32. üyesi oldu İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:01 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasının kapsamını genişletmeyi düşündüklerini açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasının kapsamını genişletmeyi düşündüklerini açıkladı
20:25 Nevşehir’de bir kişi alacak verecek kavgasında dayısını öldürdü Nevşehir'de bir kişi alacak verecek kavgasında dayısını öldürdü
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
16:38 İstanbul’da feci kaza Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı İstanbul'da feci kaza! Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 20:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Yeşilçam Nostaljisi Konseptli Kafe İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement