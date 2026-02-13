Bitlis'ten Özel Öğrencilere Erasmus+ Fırsatı

Bitlis'te özel gereksenimli öğrenciler, Erasmus+ programı kapsamında Avusturya'ya gidecek.
Kentte yürütülen projelerle özel gerekinimli öğrenciler, yurt dışı deneyimi yaşıyor.
Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan 6 özel gereksinimli öğrenci ile 5 öğretmen, Erasmus+ programı kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'yı gezecek.
Öğrenciler, seyahat öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'yı ziyaret etti.
Kaya, projelerin öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.
