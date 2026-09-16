Bitlis Valiliği'nde yangın tatbikatı yapıldı, Vali Karakaya butona bastı - Son Dakika
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Bitlis Valiliği'nde yangın tatbikatı yapıldı, Vali Karakaya butona bastı

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Bitlis Valiliği Hükümet Konağı'nda olası yangınlara karşı hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikat, Vali Ahmet Karakaya'nın yangın butonuna basmasıyla başladı. Personel binadan tahliye edilirken itfaiye ve AFAD ekipleri yangına müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi.

BİTLİS Valiliği'nde, olası yangınlara karşı hazırlık ve farkındalığı artırmak amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın yangın butonuna basmasıyla başlayan tatbikatta, aralarında Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın da bulunduğu personel binadan tahliye edilerek güvenli alana çıkarıldı.

Bitlis Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen tatbikat senaryosu gereği yangın alarmının verilmesinin ardından bina kısa sürede tahliye edildi. Valilik bahçesinde toplanan personel, ekiplerin kontrolünün ardından güvenli alana alındı. Bitlis Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından burada yangına müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikata AFAD Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

'AFETLERE NE KADAR HAZIRLIKLIYSAK RİSKİ O KADAR AZALTIRIZ'

Tatbikatın ardından açıklama yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, doğal afetlere karşı her zaman tedbirli ve hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Karakaya, tatbikatlarla kurumların hazırlıklarını gözden geçirdiklerini ve afetlere yönelik farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Deprem, sel, yangın, heyelan ve çığ gibi afetlere karşı hazırlık çalışmalarının ilgili kurumlarla birlikte sürdürüldüğünü ifade eden Karakaya, "İlimizde örnek teşkil etmesi açısından Bitlis Valiliği Hükümet Konağı'nda bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Hiçbirimizin istemediği, ancak her zaman hazırlıklı olmak zorunda olduğumuz gerçeklerle karşı karşıyayız. Depremdir, seldir, yangındır, heyelandır, çığdır. Bu tür afetlere yönelik hazırlık çalışmalarımızı ilgili kurumlarımız, AFAD, itfaiye ve diğer kurumlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Bu tatbikatla yangın konusundaki farkındalığı artırmak ve kurumlarımızın hazırlıklarını gözden geçirmek istedik" dedi.

OTEL, OKUL VE FABRİKALAR DENETLENDİ

2025-2026 döneminde kent genelinde yangın güvenliği konusunda çok sayıda denetim gerçekleştirdiklerini de belirten Vali Karakaya, "İlimiz genelinde 25 otelin, 58 okul ve pansiyonun, 59 fabrikanın, 19 Kur'an kursunun ve 100 civarında kamu kurumu ile konukevinin yangına hazırlık durumlarını denetledik. Eksikliklerini tespit ederek kurumlara bunların giderilmesi konusunda gerekli yazıları yazdık" diye konuştu.

Afet meydana geldiğinde kurumların diğer çalışmalarının ikinci planda kaldığını vurgulayan Karakaya, "Afet olduğu zaman aslında bütün konular bir tarafta kalıyor, afet ana gündemimiz oluyor. Dolayısıyla ne kadar hazırlıklıysak afetleri o kadar kolay yönetebilir, riski o kadar azaltabiliriz. Afetler öncesinde hazırlık yapmak hayati önem taşıyor. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere belediyelerimizin ve özel firmalarımızın yangın ve diğer afetlere yönelik

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA
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