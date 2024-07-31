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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 31 Ocak 2023'te başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı ile İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişkin çözüm yolları görüşüldü.

Vali Karaömeroğlu, kentte su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve iyileştirilmesi için atılacak her adımın takipçisi olacağını belirtti.

Suyun insanların yaşam kaynağı olduğunu ifade eden Karaömeroğlu, "Bizler tarih boyunca su kuyuları açmış, su kanalları, su kemerleri ve köprüleri inşa etmiş bir milletin torunlarıyız. Bizlere emanet güzel yurdumuzun gölünü, ırmağını, toprağını, doğasını evlatlarımıza bırakmak en büyük sorumluluklarımızdandır." dedi.