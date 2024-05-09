Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, öğrencileri okullarında ziyaret etti - Son Dakika
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, öğrencileri okullarında ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, öğrencileri okullarında ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Mutki İkizler Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin daveti üzerine okula ziyarette bulundu. Öğrenciler tarafından bahçede karşılanan Vali Karaömeroğlu, öğrencilerle sohbet etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ziyaret, pasta kesilmesiyle sona erdi.

09.05.2024 12:09
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile kendilerini davet eden öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mutki İkizler Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) eğitim gören öğrenciler, köyde ziyaretlerde bulunan Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nu okula davet etti.

Daveti geri çevirmeyerek okula giden Vali Karaömeroğlu ile eşini bahçede karşılayan öğrenciler, horon oynadı.

Karaömeroğlu, öğrencilerle sohbet etti, eğitim hayatlarında başarı diledi.

Pasta kesilmesiyle sona eren ziyarette Karaömeroğlu'na, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Mutki Milli Eğitim Müdürü Murat Biçer eşlik etti.

Kaynak: AA

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