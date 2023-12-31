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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, geçmiş yılı geride bırakıp yeni bir yıla umutlarla girme heyecanını paylaştı. Karaömeroğlu, birlik ve beraberliğin korunması, ülkenin gelişimi ve huzurun hakim olduğu bir yıl temennisinde bulundu.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
31.12.2023 - 13:01,
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaömeroğlu, mesajında, hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Her işte olduğu gibi geride kalan yılın muhasebesini yaparken, 2024 yılının da en iyi şekilde geçmesi için zamanın, enerjinin ve potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumaktır. Amacımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yekvücut kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. Zira ülkemiz yükseldikçe, geliştikçe hain hesapları ve emelleri olanların tazyikine maruz kalmaktadır. Bunun için daha çok çalışıp üreterek ülkemizi daha ileri götürmek hepimizin öncelikli ideali olmalıdır. 2024 yılının geçmiş yıllardan daha huzurlu ve güzel geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir. 2024 yılının ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde acıların yaşanmadığı, huzur ve esenliğin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bitlisli hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA
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