Bitlis Valisi Karakaya, KÖYDES'te 300 kilometre sıcak asfalt hedefini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bitlis Valisi Karakaya, KÖYDES'te 300 kilometre sıcak asfalt hedefini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Valisi Karakaya, KÖYDES\'te 300 kilometre sıcak asfalt hedefini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan'da Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında 2026 yılı İl Özel İdaresi yatırımları ve KÖYDES toplantısı yapıldı. Karakaya, iki yıllık süreçte kent genelinde yaklaşık 300 kilometre sıcak asfalt ile köy içlerinde 500 bin metrekare kilitli parke tamamlanacağını söyledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında, 2026 yılı İl Özel İdaresi yatırımları ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tatvan ilçesinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgenin coğrafi konumu ve iklim şartlarının güçlüğüne değindi.

Vali Karakaya, bahar aylarından bu yana yollarda bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü, yaz döneminde de yeni yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İki yıllık süreci baz aldıklarında kent genelinde yaklaşık 300 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamlamış olacaklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde köy içlerinde yaklaşık 500 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme işini tamamlamış olacağız. Yaklaşık 260 içme suyu deposunun sıfırdan yapımını veya bakım ve onarımını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun haricinde çok sayıda malzemeli bakım ve yol genişletme çalışmamız var. Yaklaşık 24 kilometre güvenlik yolu yaptık. Şartlarımızı maksimum seviyede kullanarak en iyi hizmeti kıymetli vatandaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz sezon kış şartları zorlu geçti. Bu süreçte çok ciddi bir efor sarf edildi. Bu yıl da sahadaki çalışmalarımız devam ediyor."

KÖYDES programı kapsamındaki çalışmaların tüm ilçelerde kaymakamların riyasetinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yürütüldüğünü ve tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Karakaya, "Fiziki olarak yüzde 70-75'lerdeyiz. İl Genel Meclisimizce karar verilen ek bütçede ilçelerimize ayrılan paylar var. O paylarla da köy içlerinin parke döşeme işlerinin tamamlanması hedefleniyor. Zorlu bir coğrafyada, zorlu iklim koşullarında, omuz omuza, gönül gönüle vererek oldukça iyi seviyede hizmet ürettiğimizi düşünüyoruz. Eksikler mutlaka vardır. Onları da tamamlamak için gayret sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Özel İdaresi genel sekreter yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
İl Özel İdaresiBitlis ValiliğiAhmet KarakayaKarakayaEkonomiKöydesTatvanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması Hayat arkadaşı katılmayacak Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:47:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Karakaya, KÖYDES'te 300 kilometre sıcak asfalt hedefini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei