Bitlis ve Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis ve Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bitlis ve Van\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
12.02.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te 62, Van'da 143 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çalışmalar sürüyor.

BİTLİS ve Van kırsalında yoğun kar yağışı etkili oldu. Van'da 143 yerleşim yeri, Bitlis'te ise 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Kent merkezinde yoğun kar nedeniyle de park halindeki araçlar kara gömüldü.

Van'da ise kar yağışı kırsal kesimlerde etkili oldu. Gece boyunca etkisin artıran kar nedeniyle 46'sı mezra ve 97'si kırsal mahalle olmak üzere 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yoların açılması için Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri karla mücadele çalışması başlattı. Öte yandan kalın kar örtüsü nedeniyle de bazı bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Bitlis'te özellikle eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşların çığ düşmelerine karşı duyarlı olmaları istendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis ve Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:46:57. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis ve Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.