 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlisli uzayseverler teleskopla güneşi gözlemledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlisli uzayseverler teleskopla güneşi gözlemledi

NASA'nın güneşte son yıllardaki en şiddetli patlamanın gerçekleşeceğini duyurması üzerine Bitlis'teki uzayseverler teleskop başına geçerek güneşi gözlemledi. Bitlis'te bir araya gelen 15-20 kişilik grup, teleskopları ile güneşi izledi. Güneşin içindeki lekeleri, detayları ve hücreleri görüntüleme fırsatı bulan grup, heyecanla güneşi takip etmeye devam ediyor.

04.01.2024 - 09:13,
Abone Ol

Bitlisli uzayseverler teleskopla güneşi gözlemledi

BİTLİS - NASA'nın güneşte son yıllardaki en şiddetli patlamanın gerçekleşeceğini duyurması üzerine Bitlis'teki uzayseverler teleskop başına geçerek güneşi gözlemledi.

Bitlis'te bir araya gelen 15-20 kişilik grup, bir yandan doğa harikası Van Gölü bir yandan da tarihi İncekaya Köyü'ndeki mağaraların olduğu mevkide teleskopları ile güneşi izledi. Bitlis'teki üniversitede görev yapan doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, 15-20 kişilik bir grup olarak güneşin içindeki lekeleri, detayları ve hücreleri görüntüleme fırsatları olduğunu söyledi. Önen, "2024 yılına güneşteki olaylara dair açıklamalar olmaktadır. Bizde doğa ve uzayseverler olarak Bitlis'in Van Gölü kıyısında yer alan doğa harikası Por Mağaraları'nın orada güneş teleskoplarımızı kurduk. Yaklaşık 15-20 kişilik bir grup halinde güneşin içindeki lekeleri, detayları ve hücreleri görüntüleme fırsatımız oldu. Güneş ilgimiz devam ediyor. Yaklaşık bir aydır güneşi takip etmekteyiz. Bizde ayrı bir heyecan uyandırmaktadır. Bunun yanında tehlikeleri var. Özellikle filtresiz özel sistemli teleskoplar kullanılmadığı zaman göz için çok tehlikeli bir durum oluşturabilir. Çıplak gözle özel bir filtre kullanmadan gözlem yapılmaması gerekiyor. Sabah saatlerinde teleskoplarımızı kurduk, yaklaşık 4-5 saat güneşi gözlemledik. Bundan birkaç hafta önceden gözlemledik. Doğa ve uzay severler olarak sürekli olarak heyecanla takip ediyoruz. Van Gölü kıyılarındaki Bitlis'in eşsiz güzellikteki tarihi Por Mağaraları bölgesinde uzayı gözlemleme fırsatını bir arada tattık. Güneşin yüzeysel detaylarını ve hücrelerini gözlemlemek gerçekten heyecan vericiydi" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yapılan açıklamada, güneşte son yıllardaki en şiddetli patlamanın gerçekleştiği ve patlama sonrası radyo sinyallerinin geçici olarak devre dışı kalacağı ve elektrik kesintilerine yol açabileceği duyurulmuştu.

Bitlisli uzayseverler teleskopla güneşi gözlemledi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van Gölü, Bitlis, NASA, Uzay, Doğa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlisli uzayseverler teleskopla güneşi gözlemledi - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44
Benzin ve Motorine Zam Geldi Benzin ve Motorine Zam Geldi
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44 Benzin ve Motorine Zam Geldi
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlisli uzayseverler teleskopla güneşi gözlemledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement