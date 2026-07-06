Biyolojik Mücadele ile Ormanları Koruma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biyolojik Mücadele ile Ormanları Koruma

06.07.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da avcı böceklerle zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele yapılıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, laboratuvar ortamında yetiştirdikleri "avcı böcekler" ile ormanlarda tahribata yol açan zararlı böceklerle mücadele yürütüyor.

Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki Nebiler Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda çalışan 3 kişilik ekip, ağaçların kuruması ve zayıflamasına neden olan çam kese böceği ve Akdeniz çam kabuk böceğine karşı yararlı böcekler üretiyor.

Laboratuvar ortamında üretilen ve "avcı" diye tabir edilen yararlı böcekler, popülasyonu hızla artan zararlılarla mücadele etmeleri için ormanlık alanlara salınıyor.

Orman zararlılarına karşı kimyasal yerine biyolojik mücadele

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli orman yüksek mühendisi Gülşen İnci, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğü olarak kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadeleye önem verdiklerini ve bu kapsamda avcı böcek üretimi yaptıklarını söyledi.

İklim değişikliği, kuraklık ve çevresel faktörler nedeniyle ormanların eskiye göre çok daha fazla baskı altında olduğunu belirten İnci, "İklim değişikliği nedeniyle biyolojik mücadelenin önemi her geçen gün artıyor. Amacımız zararlı böceklerin popülasyonunu baskılamak, tamamen yok etmek değil, doğadaki faydalı canlıları korumak, nesillerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmesini sağlamak." dedi.

İnci, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 laboratuvarda yararlı böcek üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Havaların sıcak olmasıyla bölgedeki ormanlık alanlarda zararlı böceklerin hızla arttığını kaydeden İnci, sözlerine şöyle devam etti:

"Laboratuvarda ürettiğimiz yararlı böcekleri doğaya bırakıyoruz . Antalya genelinde çam kese böceği zararlıları çok fazla görülmekte, Akdeniz iklimi hakim olduğu için buralarda çam kese böceği zararlıları çok fazla. Çam kese böcekleriyle mücadele için kullandığımız avcı böceklerinin üretimini yapıyoruz. Geçen sene laboratuvarda üretilen 160 binden fazla avcı böceğin ormanlık alana salınımını gerçekleştirdik. Hedefimiz bunun üzerinde bir salım yapmak. Bunun yanı sıra kabuklu böceklerle de mücadelemiz devam etmekte, 2 farklı cinste avcı böceğinden yılda 6 bine yakın üretim yapıp doğaya bırakıyoruz."

Zararlı böceklerin tahribat yaptığı bölgelere müdahale

Öncelikle zarar görmüş ormanlık alanları ve hangi böcekler tarafından zarar verildiğini tespit ettiklerini anlatan İnci, doğru zamanda zararlı böceklerin biyolojik döngülerine göre uygun yerlere bıraktıklarını kaydetti.

Çam kese zararlılarının ağacın gelişimini olumsuz etkilediğini, asıl tehlikeli olan kabuk böceklerinin ise ağaçları kuruttuğunu belirten İnci, "Ürettiğimiz avcı böcekler sayesinde bu zararlı böcek popülasyonunu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Geçen sene yoğun kuruma görülen Konyaaltı, Kemer, Kumluca ve Finike gibi ilçelerimizde salımlar gerçekleştirdik, bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biyolojik Mücadele ile Ormanları Koruma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Çanakkale’de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Çanakkale'de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Demirtaş’tan Rojin Kabaiş’in ailesiyle 1 saat 45 dakikalık görüşme: Kimse bu dosyayı kapatamaz Demirtaş'tan Rojin Kabaiş'in ailesiyle 1 saat 45 dakikalık görüşme: Kimse bu dosyayı kapatamaz

11:49
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 12:26:21. #7.13#
SON DAKİKA: Biyolojik Mücadele ile Ormanları Koruma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.