BJP, Delhi Eyalet Seçimlerini Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BJP, Delhi Eyalet Seçimlerini Kazandı

Modi'nin partisi BJP, 30 yıl aradan sonra Delhi'de seçim zaferi elde etti. AAP'nın kayıpları dikkat çekti.

08.02.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP), yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez Delhi eyalet seçimlerini kazandı.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki yerleşimleri içine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde yaklaşık 15 milyon kişi, yerel parlamento seçimi için sandık başına gitti.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı ilk sonuçlara göre, BJP, Delhi Meclisi'ndeki 70 sandalyeden 46'sını kazanırken iki dönemdir eyaleti yöneten Aam Aadmi Partisi 21 sandalye elde edebildi.

Delhi eyalet meclisinde 3 sandalye henüz sahibini bulmazken, Hindistan'ın ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi Delhi'de hiç sandalye kazanamadı.

Eyalette yaklaşık 30 yıl sonra zafer kazanan BJP'nin lideri Modi, yaptığı açıklamada, seçim zaferinin, partisinin kalkınma ve iyi yönetiminin sonuçları olduğunu belirterek, Delhi'yi kalkındırıp halkın genel yaşam kalitesini artıracaklarını ifade etti.

Aam Aadmi Partisinin mevcut Delhi eyaleti Başbakanı Atishi Marlena ise halkın tercihini kabul ettiğini söyledi.

Marlena, mücadeleyi bırakmayacaklarını belirterek, "Şimdi savaş zamanı ve BJP'nin diktatörlüğüne ve holiganlığına karşı mücadelemiz devam edecek." dedi.

Delhi'de 2015'te yönetimi devralan ve üçüncü dönemi hedefleyen Aam Aadmi Partisi 2020'deki seçimde 62 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA

Narendra Modi, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Delhi, Son Dakika

Son Dakika Güncel BJP, Delhi Eyalet Seçimlerini Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
17:57 Canlı anlatım Tek gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! Tek gol var, tempo inanılmaz
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: BJP, Delhi Eyalet Seçimlerini Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.