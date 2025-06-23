BKM, 30. yılında ünlü isimleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ağırlayacak.
BKM konserlerinin ilki 26 Temmuz'da Sıla'nın performansıyla başlayacak.
Melike Şahin 27-28 Temmuz'da konser verecek.
Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer'in sahnelediği "Kaynat Bakalım" 29 Temmuz'da, "Ata Demirer Gazinosu 2" ise 30 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Son Dakika › Güncel › BKM 30. Yılını Şık Bir Konserle Kutluyor - Son Dakika
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