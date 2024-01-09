 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BlackRock, küresel iş gücünün yüzde 3'ünü işten çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi

BlackRock, küresel iş gücünün yüzde 3'ünü işten çıkaracak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, yaklaşık 600 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin üst yöneticileri, sektördeki hızlı değişiklikler ve yeni teknolojiler nedeniyle kaynakları yeniden tahsis etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

BlackRock, küresel iş gücünün yüzde 3\'ünü işten çıkaracak
09.01.2024 - 23:41,  Güncelleme: 23:41
Abone Ol

NEW Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi ABD merkezli BlackRock'ın, küresel iş gücünün kabaca yüzde 3'üne karşılık gelen yaklaşık 600 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, BlackRock Üst Yöneticisi (CEO) Larry Fink ile Genel Müdürü Rob Kapito, çalışanlarına yazdığı notta, sektörün şirketin kuruluşundan bu yana her zamankinden daha hızlı değiştiğini ifade etti.

Notta, borsa yatırım fonlarının (ETF) hem endeks hem de aktif yatırım stratejileri için tercih edilen araç haline geldiğini ve BlackRock'ın Avrupa ve Asya da dahil olmak üzere dünya çapında büyüdüğünü belirten yöneticiler, yeni teknolojilerin de tüm sektörleri dönüştürmeye hazırlandığını vurguladı.

Yöneticiler, sektördeki hızlı değişiklikler nedeniyle kaynaklar yeniden tahsis edilmeye çalışıldığı için, şirketin küresel iş gücünün kabaca yüzde 3'üne karşılık gelen yaklaşık 600 çalışanın işine son verileceğini kaydetti.

BlackRock, geçen yıl ocakta iş gücünü yaklaşık yüzde 2,5 azaltacağını duyurmuş, haziranda da ek işten çıkarmalara gitmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Bloomberg, CEO, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BlackRock, küresel iş gücünün yüzde 3'ünü işten çıkaracak - Son Dakika


00:02
Ekvador'da Çete Üyeleri Hapishaneden Kaçtı, OHAL İlan Edildi Ekvador'da Çete Üyeleri Hapishaneden Kaçtı, OHAL İlan Edildi
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol

Son Dakika
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 00:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: BlackRock, küresel iş gücünün yüzde 3'ünü işten çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement