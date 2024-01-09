BlackRock, küresel iş gücünün yüzde 3\'ünü işten çıkaracak

NEW Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi ABD merkezli BlackRock'ın, küresel iş gücünün kabaca yüzde 3'üne karşılık gelen yaklaşık 600 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, BlackRock Üst Yöneticisi (CEO) Larry Fink ile Genel Müdürü Rob Kapito, çalışanlarına yazdığı notta, sektörün şirketin kuruluşundan bu yana her zamankinden daha hızlı değiştiğini ifade etti.

Notta, borsa yatırım fonlarının (ETF) hem endeks hem de aktif yatırım stratejileri için tercih edilen araç haline geldiğini ve BlackRock'ın Avrupa ve Asya da dahil olmak üzere dünya çapında büyüdüğünü belirten yöneticiler, yeni teknolojilerin de tüm sektörleri dönüştürmeye hazırlandığını vurguladı.

Yöneticiler, sektördeki hızlı değişiklikler nedeniyle kaynaklar yeniden tahsis edilmeye çalışıldığı için, şirketin küresel iş gücünün kabaca yüzde 3'üne karşılık gelen yaklaşık 600 çalışanın işine son verileceğini kaydetti.

BlackRock, geçen yıl ocakta iş gücünü yaklaşık yüzde 2,5 azaltacağını duyurmuş, haziranda da ek işten çıkarmalara gitmişti.