Blinken'a Gazze Protestosu: 'Yarım Milyon Çocuğun Kanı' Sorusu

17.05.2026 15:58
Antony Blinken'a bir etkinlikte 'Yarım milyon çocuğun kanı nasıl bir duygu?' sorusu soruldu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a katıldığı halka açık bir etkinlikte "Ellerinizde yarım milyon çocuğun kanı olması nasıl bir his?" diye sorularak Gazze'deki soykırımla ilgili protesto edildiği görüntüler viral oldu.

Sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılan videolarda Blinken'a, ABD'nin Virginia eyaletinde ailesiyle katıldığı halka açık etkinlikte bir aktivist tarafından "Gazze protestosu" yapıldığı görüldü.

Videolarda, Gazze'deki soykırıma atıfta bulunularak "Ellerinizde yarım milyon çocuğun kanı olması nasıl bir duygu?" diye sorulan Blinken'ın yanında çocuklarının olduğunu bahane ederek cevaplamaması dikkati çekti.

Videolara göre, ortamın gerilmesi üzerine aktivist, Blinken'a kendisini taciz etmediğini sadece sakince soru sormaya çabaladığını söyleyerek "Sizler bu katliama karıştınız." ifadesini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı Blinken'ın, bu sözlere karşı "Lütfen, çocuklar var." dediği duyuldu.

Aktivist ise "Çocuklar mı? Sanki çocukları mı umursuyorsunuz? Yoksa sadece kendi çocuklarınızı mı? (Mesele) Sadece kendi çocuklarınız mı?" sorularını yöneltti.

Blinken'ın bu soruları da yanıtsız bıraktığı görüldü.

Aktivist bunun üzerine "Çocuklarınız için üzülüyorum. Bir gün büyüyüp haberleri okuyacaklar." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın eşinin bu esnada "Lütfen uzaklaşır mısınız?" talebine karşı aktivist, bulundukları yerin halka açık olduğunu hatırlatarak hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

Aktivistin bu konuşmayı cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaşması, videonun viral olmasını sağladı.

Antony Blinken, Ocak 2021 ila Ocak 2025'te ABD Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Blinken görevdeyken de defalarca, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımındaki rolü nedeniyle protesto edilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
