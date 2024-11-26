Blinne Ni Ghralaigh'dan Filistinli kadınlara ithaf - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Blinne Ni Ghralaigh'dan Filistinli kadınlara ithaf

İrlandalı avukat Ni Ghralaigh, ödülünü Gazze'deki kadınlara ithaf etti ve onların direnişini övdü.

26.11.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırımla suçlandığı davayı açan Güney Afrika'nın hukuk ekibinden İrlandalı avukat Blinne Ni Ghralaigh, Tatler Dergisince layık görüldüğü "Yılın Kadını Ödülü"nü Filistinli kadınlara ithaf etti.

The Palestine Chronicle'ın haberine göre, 2024 İrlanda Tatler Yılın Kadınları Ödülleri'nde "Uluslararası Yılın Ödülü"ne Ni Ghralaigh layık görüldü.

Haberde, Dublin'deki Shelbourne Hotel'de düzenlenen törende konuşan Ni Ghralaigh kabul konuşmasında Gazzeli kadınların direnişini ve dayanıklılığını övdü.

"Gazze'nin kadınları yeniden inşa edecek"

Ni Ghralaigh, "Bu ödülü Gazze'nin harika kadınlarına ithaf etmek istiyorum. Öldürülen on binlerce kadına, yaralanan daha fazlasına, tarif edilemez dehşetler yaşayan ve tüm olasılıklara rağmen hala direnen kadınlara. Yerinden edilmiş, aç, yasta olan, dul ve sakat bırakılan kadınlara. Annesiz kalan kızlara ve gün be gün çocuklarının küçük kefenlerini kucaklayan annelere. Hem kendilerini hem de herkesi bir arada tutan Gazzeli kadın doktor ve hemşirelere. Geçici çadırlarda ve bombalanmış binalarda yeni nesli eğiten bilim insanlarına, mühendislere, akademisyenlere ve öğretmenlere ithaf etmek istiyorum." dedi.

Gazze'de yaşananları anlatan gazeteci ve yazarların çabalarını öven Ni Ghralaigh konuşmasında, ödülünü aynı zamanda Gazze'deki soykırımı yayımlayan "yazarlara, şairlere, sanatçılara, müzisyenlere, kadın gazetecilere" de ithaf ettiğini belirtti.

Gazze'yi kadınların yeniden inşa edeceğini vurgulayan Ni Ghralaigh, "Kız kardeşlerini ve dünyayı sırtlarında taşıyan küçük kızlara. Daha önce İrlandalı kadınların ve dünyanın dört bir yanındaki kadınların yaptığı gibi, Gazze'yi enkaz ve yıkımdan yeniden inşa edecek olan Filistinli kadınlara." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk alanındaki savunuculuğuyla tanınan Ni Ghralaigh, UAD'deki soykırım davasının 11 Ocak'taki güçlü konuşmasıyla dünya çapında takdir toplamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güney Afrika, Politika, Güncel, Medya, Kadın, Gazze, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blinne Ni Ghralaigh'dan Filistinli kadınlara ithaf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
20:43 Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti
20:39 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
20:10 Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe
20:09 Müge Anlı’da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı
19:59 Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu
19:52 Antalya’ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 15:02:01. #1.11#
SON DAKİKA: Blinne Ni Ghralaigh'dan Filistinli kadınlara ithaf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.