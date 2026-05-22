Bloomberg: "Muhalefete Yönelik Mahkeme Darbesinin Ardından Türkiye, Piyasaları Sakinleştirmeye Çalışıyor"

(ANKARA) - ABD merkezli finans haber kuruluşu Bloomberg, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararının ardından Türkiye'de piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandığını ve ekonomi yönetiminin piyasaları sakinleştirmek için harekete geçtiğini yazdı.

"Muhalefete yönelik mahkeme darbesinin ardından Türkiye, piyasaları sakinleştirilmeye çalışılıyor" başlıklı haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nin İstanbul'da bu sabah gerçekleştirdiği toplantı hatırlatıldı. Bloomberg toplantının amacının piyasaların "etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişini" sağlamak olduğunu aktardı."

Bloomberg, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararının, Türk piyasalarında satış baskısı yarattığını, Borsa İstanbul'un günü yüzde 6,1 kayıpla kapattığını, Türk lirasının ise dolar karşısında değer kaybettiğini belirtti. Haberde, devlet bankalarının Merkez Bankası adına döviz satışı yaparak lirayı desteklediği ifade edilirken, "kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 seçimleri öncesinde iktidarını sürdürme ihtimalini güçlendirdiği" yorumuna yer verildi.

Haberde görüşlerine yer verilen William Blair International portföy yöneticisi Daniel Wood, mahkeme kararının erken seçim ihtimalini ve Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken "ortodoks ekonomi politikalarından" uzaklaşma riskini artırdığını söyledi.

Bloomberg, kararın aynı zamanda yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle kırılgan durumdaki Türkiye ekonomisi açısından hassas bir döneme denk geldiğini kaydetti.

Kararın, "hükümetin yargıyı siyasi rakiplerini zayıflatmak için kullanması" eleştirilerine yol açtığı belirtilirken, CHP'nin kararı üst mahkemeye taşıyacağı ifade edildi. Bloomberg ayrıca, CHP'nin son yıllarda artan baskılarla karşı karşıya kaldığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamaya hazırlanırken mart ayında yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandığını hatırlattı.