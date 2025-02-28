Blue Ghost'tan Ay'ın Uzak Yüzeyine Görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Blue Ghost'tan Ay'ın Uzak Yüzeyine Görüntüler

Firefly Aerospace'in Blue Ghost aracı, Ay yüzeyinin görüntülerini 100 km yükseklikten kaydetti.

28.02.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Blue Ghost uzay aracından Ay yüzeyinin hayran bırakan görüntüleri

TEXAS - ABD merkezli özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay yüzeyini kaydettiği görüntüleri paylaştı.

Merkezi ABD'nin Texas eyaletinde bulunan özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüleri yayınladı. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı. Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.

2 Mart'ta Ay yüzeyine iniş yapacak

15 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan ve Ay yörüngesine 13 Şubat'ta giren uzay aracı, 2 Mart'ta Ay yüzeyine iniş yapmayı deneyecek. Uzay aracının yüzeydeki görevi 14 gün sürecek. Blue Ghost başarılı olması durumunda Ay'a yumuşak iniş yapan ikinci özel uzay aracı olacak. Daha önce Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran tek özel uzay aracı, Intuitive Machines uzay araştırma şirketinin "Odysseus" adlı uzay aracı olmuştu.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Uzay Aracı, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Medya, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blue Ghost'tan Ay'ın Uzak Yüzeyine Görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Aleksandr Darçiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Aleksandr Darçiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:55:10. #1.11#
SON DAKİKA: Blue Ghost'tan Ay'ın Uzak Yüzeyine Görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.