BM Aracına Herson'da Saldırı

16.05.2026 14:13
BM Genel Sekreteri, Herson'da bir BM aracının vurulmasından endişe duyduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, perşembe günü Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde bir BM aracının iki kez vurulmasından büyük bir endişe duyduğunu söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq cuma günü düzenlediği günlük basın toplantısında, üzerinde belirgin şekilde BM amblemi bulunan aracın, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi öncülüğündeki kurumlar arası bir insani yardım misyonuna ait olduğunu ve görevin önceden taraflara bildirildiğini ifade etti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler'in olaya ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Haq, "Genel Sekreter, uluslararası insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha yinelemektedir. İnsani yardım personeli ve insani yardım operasyonlarında kullanılan unsurlar da dahil olmak üzere siviller ile sivil yapıların her zaman korunması ve gözetilmesi bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

