BM: Askeri Çözüm Yok - Son Dakika
BM: Askeri Çözüm Yok

13.04.2026 21:47
BM, ABD-İsrail-İran çatışmasında askeri çözümün olmadığını vurguladı ve barış görüşmelerine çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, ABD/İsrail- İran Savaşı'nda askeri bir çözüm yolu olmadığının "açıkça görüldüğü" belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Setehpane Dujarric, New Yorktaki BM Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Dujarric, "Haftalar süren yıkım ve sıkıntıdan sonra, Orta Doğu'daki mevcut çatışmaya askeri bir çözümün olmadığı açıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da yapılan görüşmelerde bir anlaşmaya varılamadığını hatırlatan Dujarric, bununla birlikte bu görüşmelerin, "tarafların katılımının ciddiyetini vurguladığını ve yenilenmiş bir diyaloğa doğru olumlu ve anlamlı bir adım oluşturduğunu" söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterrees), bir anlaşmaya varılabilmesi için görüşmelerin yapıcı bir şekilde devam etmesi çağrısında bulunuyor; aynı zamanda ateşkesin kesinlikle saygı görmesi ve tüm ihlallerin sona ermesi gerekiyor." dedi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran arasındaki görüşmelerin, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla gerçekleştiğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'nin devam eden çabaları için teşekkür ediyor ve uluslararası toplumu bu çabaları desteklemeye devam etmeye çağırıyor." ifadesini kullandı..

Genel Sekreter Sözcüsü, BM'nin bu görüşmelere destek için "her şeyi yapmaya hazır olduğunu" ve ateşkesin "kalıcı" olmasını arzuladıklarını söyledi.

Guterres'in uluslararası hukuk kurallarına dikkat çektiğini kaydeden Dujarric, Genel Sekreter'in söz konusu hukuk gereği, Hürmüz Boğazı da dahil, seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

Dujarric, "Bu çatışmada yaklaşık 20 bin denizcinin mahsur kaldığını ve şu anda gemilerde zor durumda olduklarını hatırlamamız gerekiyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz ticaretindeki günlük aksamalar, küresel ekonomik kırılganlığı ve birçok sektördeki güvensizliği artırarak, bölgenin çok ötesinde doğrudan bir etki yaratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Askeri Çözüm Yok - Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Eskişehir’de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu Eskişehir'de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz

21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
SON DAKİKA: BM: Askeri Çözüm Yok - Son Dakika
