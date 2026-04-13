BM: Askeri Çözüm Yok

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, ABD/İsrail- İran Savaşı'nda askeri bir çözüm yolu olmadığının "açıkça görüldüğü" belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Setehpane Dujarric, New Yorktaki BM Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Dujarric, "Haftalar süren yıkım ve sıkıntıdan sonra, Orta Doğu'daki mevcut çatışmaya askeri bir çözümün olmadığı açıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da yapılan görüşmelerde bir anlaşmaya varılamadığını hatırlatan Dujarric, bununla birlikte bu görüşmelerin, "tarafların katılımının ciddiyetini vurguladığını ve yenilenmiş bir diyaloğa doğru olumlu ve anlamlı bir adım oluşturduğunu" söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterrees), bir anlaşmaya varılabilmesi için görüşmelerin yapıcı bir şekilde devam etmesi çağrısında bulunuyor; aynı zamanda ateşkesin kesinlikle saygı görmesi ve tüm ihlallerin sona ermesi gerekiyor." dedi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran arasındaki görüşmelerin, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla gerçekleştiğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'nin devam eden çabaları için teşekkür ediyor ve uluslararası toplumu bu çabaları desteklemeye devam etmeye çağırıyor." ifadesini kullandı..

Genel Sekreter Sözcüsü, BM'nin bu görüşmelere destek için "her şeyi yapmaya hazır olduğunu" ve ateşkesin "kalıcı" olmasını arzuladıklarını söyledi.

Guterres'in uluslararası hukuk kurallarına dikkat çektiğini kaydeden Dujarric, Genel Sekreter'in söz konusu hukuk gereği, Hürmüz Boğazı da dahil, seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

Dujarric, "Bu çatışmada yaklaşık 20 bin denizcinin mahsur kaldığını ve şu anda gemilerde zor durumda olduklarını hatırlamamız gerekiyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz ticaretindeki günlük aksamalar, küresel ekonomik kırılganlığı ve birçok sektördeki güvensizliği artırarak, bölgenin çok ötesinde doğrudan bir etki yaratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.